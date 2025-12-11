Аферисты под видом переписи населения обокрали серпуховскую пенсионерку на 2 млн

В подмосковном Серпухове пресечена изощренная схема обмана, в результате которой 69-летняя пенсионерка лишилась более 2 млн руб. Расследование показало, как серия телефонных звонков превратилась в настоящую финансовую ловушку для доверчивой женщины, сообщил портал REGIONS.

Все началось с сообщения от «сотрудницы службы переписи населения». Она сумела убедить пожилую женщину, что та рискует быть отключенной от портала «Госуслуги» из-за неучастия в переписи. Обеспокоенная таким развитием событий, пенсионерка сообщила собеседнице свои паспортные данные.

Эта информация стала ключом к следующему этапу аферы. Спустя короткое время на связь вышли уже мнимые представители Роскомнадзора и Комитета банковского надзора. Они сообщили, что персональные данные женщины попали в руки мошенников, которые якобы уже оформляют на неё крупный кредит.

Следуя инструкциям злоумышленников, серпуховичка пошла на отчаянные меры: сама оформила кредит и заложила собственные золотые украшения, чтобы перевести аферистам дополнительные 300 тыс. руб.

В итоге мошенники пообещали ей полный возврат всех средств, однако сразу после получения последнего платежа оборвали все контакты. Только тогда пенсионерка осознала масштаб обмана и обратилась в полицию Серпухова, где по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

