По информации одного из британских изданий, на секретной военной базе Портон-Даун в Великобритании создана лаборатория для разработки прототипов вакцин против «Болезни Х». По словам академика РАН Геннадия Онищенко, в реальности там ведется разработка биологического оружия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он пояснил, что Портон-Даун прежде всего является именно военной базой и основным центром военно-биологической программы Великобритании.

По мнению Онищенко, британцами еще в 2022 году была пересмотрена стратегия биологической безопасности, где обозначено открыто, что в ней доминирует наступательно-военная программа.

Он добавил, что разработка вакцин от множества заболеваний является всего лишь старой легендой. Таким образом, биологии Великобритании изначально разрабатывают «боевую рецептуру», на которой позже и испытывают варианты препарата.

Академик подчеркнул, что все это свидетельствует об активизации работы по совершенствованию военно-биологических наступательных программ.