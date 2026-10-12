В подмосковных больницах заработали пять новых рентген-аппаратов на сумму более ₽120 млн

С начала 2026 года в больницах Подмосковья заработали пять новых рентген-аппаратов на сумму более 120 млн рублей, один из них ввели в работу в понедельник, 12 октября, в областном центре охраны материнства и детства — на его закупку направлено более 21 млн рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.