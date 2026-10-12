В подмосковных больницах заработали пять новых рентген-аппаратов на сумму более ₽120 млн
Пять новых рентген-аппаратов установили в больницах Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2026 года в больницах Подмосковья заработали пять новых рентген-аппаратов на сумму более 120 млн рублей, один из них ввели в работу в понедельник, 12 октября, в областном центре охраны материнства и детства — на его закупку направлено более 21 млн рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Современное цифровое оборудование дает врачу возможность получать более точные данные исследований, что напрямую влияет на эффективность назначаемого лечения», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Технику закупили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Пройти исследование пациенты смогут по направлению лечащего врача. Записаться на прием к нему можно, в том числе, через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.