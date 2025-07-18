Актер Константин Орлов ушел из жизни в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) трагически погиб актер Тобольского драматического театра имени Ершова Константин Орлов. Об этом сообщила пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Артиста не стало 7 июля, ему было 53 года. Константин Орлов оставил после себя двоих детей, которых воспитывал вместе с женой.

Актер посвятил 25 лет своей жизни Тобольскому драмтеатру, где воплотил на сцене более полусотни образов. В театре назвали его смерть невосполнимой потерей для всего региона и выразили искренние соболезнования семье и близким покойного.

Ранее сообщалось, что участник СВО погиб при исполнении воинского долга.