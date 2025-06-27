Активисты  округа Луховицы провели опрос среди горожан о безопасности на дорогах

В июне этого года молодые волонтеры проекта «Безопасные дороги», реализуемого партией «Единая Россия», провели серию социологических исследований среди жителей Луховиц.

Цель — выявить наиболее эффективные способы повышения уровня безопасности дорожного движения. Опросы проходили вблизи Дома культуры «Старт» и в парке имени Воробьева.

«Мы регулярно занимаемся популяризацией безопасного поведения на дорогах — организуем публичные мероприятия, оказываем поддержку сотрудникам Госавтоинспекции, изучаем текущие подходы к решению этой задачи. Я убеждена, что собранные данные помогут усовершенствовать работу по пропаганде безопасности дорожного движения в нашем городе», — заявила Ирина Каштан, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», луховицкий координатор партпроекта «Безопасные дороги» и депутат округа.

Волонтеры задавали горожанам ряд вопросов, направленных на выявление проблемных зон и определение наиболее эффективных методов работы. Среди вопросов были следующие: «Проводится ли в Луховицах информирование несовершеннолетних о правилах дорожного движения?», «Как часто вы обсуждаете с ребенком вопросы соблюдения правил дорожного движения?», «Какие каналы получения информации о правилах дорожного движения вам наиболее предпочтительны?», «Будете ли вы вместе с детьми участвовать в специализированных образовательных мероприятиях и программах?».

На основе собранных данных команда партийного проекта «Безопасные дороги» сформирует план действий на второе полугодие 2025 года.