Активисты спасли 14 истощенных животных из частного приюта в Ростовской области

В Ростовской области вскрылся шокирующий случай жестокого обращения с животными. Волонтерам удалось проникнуть в частный приют, доступ в который долгое время был для них закрыт, и обнаружить там настоящую картину ужаса.

Как пишут Telegram-каналы, хозяйка приюта, Татьяна Макарова, систематически не допускала активистов и зоозащитников на территорию, вызывая серьезные подозрения. 19 декабря двум волонтерам все же удалось попасть внутрь. Увиденное превзошло самые худшие ожидания: на территории в антисанитарных условиях находились разлагающиеся останки животных. Среди этого кошмара им удалось найти и спасти четырнадцать живых, но крайне истощенных питомцев — шесть кошек и восемь собак, которых немедленно распределили по временным домам для реабилитации.

По факту обнаруженного сразу же были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными. Общественность и зоозащитники требуют самого строгого наказания для виновной и проверки всех подобных частных приютов в регионе.