Подольский ансамбль выступил на сцене Национального центра «Россия» после победы в «Софии»

Фольклорный ансамбль «Ленок» из подольского Дома культуры ЗиО удостоился чести выступить на главной сцене Национального центра «Россия». Коллектив получил это право как обладатель Гран-при фестиваля православной культуры и традиций «София». Гала-концерт «Единство. Наследие. Россия» собрал лучшие творческие силы из 11 регионов страны.

Масштабное мероприятие приурочили сразу к нескольким значимым датам и событиям. Во-первых, к Году единства народов России. Во-вторых, к III Форуму тружеников села, в рамках которого и прошел гала-концерт. Кроме того, организаторы посвятили вечер основателям фестиваля «София» — народному артисту России Владимиру Маторину и протоиерею отцу Владимиру Волгину.

На сцену вышли лучшие коллективы, отобранные по итогам фестиваля. География участников впечатляет: 11 регионов страны делегировали своих представителей. В этом созвездии талантов номер подольского ансамбля «Ленок» стал не просто рядовым выступлением, а ярким акцентом всей программы. Зрители и организаторы отметили, что коллектив наглядно и проникновенно продемонстрировал богатство и красоту русской народной песни, подтвердив свой высокий статус.