Забудьте про стоматологов: создана чудо-таблетка, которая заставит зубы расти заново в любом возрасте

Ученые из Киотского университета вплотную приблизились к стоматологической революции. Созданное ими лекарство блокирует скрытый генетический барьер и заставляет организм человека формировать абсолютно новые, «третьи» зубы взамен утраченных, пишет naked-science.ru.

Генетический выключатель: как работает белок USAG-1

Природа заложила в человеческий организм жесткую программу: в течение жизни у нас формируется всего два набора зубов — молочные и коренные. Если коренной зуб разрушается или выпадает, единственным выходом до сих пор оставалось дорогостоящее протезирование или установка титановых имплантатов. Однако японский биотехнологический стартап Toregem BioPharma намерен кардинально изменить этот порядок вещей.

Японские исследователи выяснили, что у людей на генетическом уровне заблокирована способность к бесконечной регенерации зубного ряда. За эту остановку отвечает специфический белок USAG-1. Он выполняет роль своеобразного стоп-сигнала, который целенаправленно подавляет развитие третьей смены зубов. Разработанный стартапом инновационный препарат представляет собой моноклональное антитело, которое временно нейтрализует этот белок, снимает биологический барьер и буквально «пробуждает» спящие в деснах эмбриональные зачатки зубов.

От лабораторных мышей к первым тестам на людях

Прежде чем перейти к клиническим испытаниям на человеке, ученые провели серию успешных лабораторных экспериментов на животных:

Опыты на грызунах: Биологи вывели генетически модифицированных мышей, у которых изначально был полностью отключен ген, кодирующий белок USAG-1. В результате у подопытных мышей без каких-либо побочных эффектов выросли полноценные дополнительные зубы.

Эксперименты на хорьках: Поскольку зубной аппарат хорьков по строению и смене зубов очень близок к человеческому, препарат протестировали на них. Результат оказался стопроцентным — у животных начали формироваться новые здоровые резцы.

Начиная с конца 2024 года, масштабные испытания препарата стартовали на базе госпиталя Университета Киото. На текущем этапе участниками эксперимента стали 30 абсолютно здоровых взрослых мужчин, у которых по тем или иным причинам отсутствует как минимум один коренной зуб.

Окончательные итоги этой фазы пока не опубликованы в ведущих научных журналах. Сейсмологи от медицины подчеркивают: ждать мгновенного чуда и реального прорезания новых клыков или моляров у взрослых мужчин на данной стадии исследования маловероятен. Сейчас ученые лишь проверяют, как организм реагирует на молекулу.

Надежда для детей и коммерческие перспективы

Если первый этап тестов завершится успехом и докажет полную безопасность антител, японские ученые планируют перейти к более масштабной фазе. Лекарство начнут тестировать на детях в возрасте от двух до семи лет, страдающих тяжелой врожденной аномалией — адентией (врожденным отсутствием зубов).

По статистике, примерно у одного человека из тысячи диагностируется врожденное отсутствие шести и более зубов. Это не просто эстетический дефект — патология серьезно мешает нормальному пережевыванию пищи, приводит к деформации лицевого скелета и заболеваниям ЖКТ. Кроме того, дети и подростки с таким диагнозом сталкиваются с колоссальным психологическим давлением в обществе.