Троица и запрет на купание: где заканчиваются церковные правила и начинаются народные суеверия

31 мая православные христиане отмечают один из 12 главных праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу. В этот день вспоминают, как на 50-е сутки после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков, что стало моментом рождения Христианской церкви. Храмы утопают в березовой зелени и полевых цветах, священники облачаются в изумрудные ризы, а верующие впервые после долгого перерыва преклоняют колени для особых молитв. Aif.ru выяснил, что можно делать в праздник по церковным канонам, а что лучше оставить как память о народных приметах.

Сошествие Святого Духа и рождение Церкви

Если Пасха — торжество Воскресения Христова, то Троица — торжество явления Святого Духа, который с тех пор постоянно пребывает в Церкви. Согласно Новому Завету, после Вознесения Господня апостолы вместе с Богородицей находились в Иерусалиме в той самой Сионской горнице, где состоялась Тайная Вечеря. На 50-й день после Пасхи случилось чудо: раздался шум с неба, подобный мощному порыву ветра, и над каждым из апостолов появились разделяющиеся огненные языки. Они исполнились Духа Святаго и начали говорить на иных языках.

Испуганные еще недавно иудеев ученики Христа получили дар проповедовать на любом наречии. Собравшийся народ слышал их на своих родных языках. В тот день крещение приняли около трех тысяч человек. Именно этот момент считается началом истории Церкви как вселенского сообщества верных Христу, объединенных Святым Духом.

Название «Пятидесятница» подчеркивает связь с ветхозаветным праздником урожая и дарованием заповедей на горе Синай. Но для христиан это день, когда Бог явил Свое третье Лицо — Святого Духа, полностью раскрыв догмат о Пресвятой Троице: Отец, Сын и Святой Дух.

Богослужение: зелень, коленопреклонение и особая красота

Богослужение на Троицу считается одним из самых торжественных и красивых в году. Накануне, в субботу вечером, храмы преображаются: пол устилают свежескошенной травой, иконы и стены украшают березовыми ветками и живыми цветами. Священники надевают зеленые ризы — цвет жизни, обновления и духовного расцвета. Эта традиция уходит корнями в Ветхий Завет, а также напоминает о Мамврийском дубе, где Аврааму явилась Святая Троица в виде трех ангелов.

Главная особенность — чтение коленопреклоненных молитв на вечерне в самый день праздника. После литургии служат великую вечерню, во время которой верующие впервые после Пасхи становятся на колени. Звучат три молитвы святителя Василия Великого: о Церкви, о прощении грехов и об упокоении усопших. Этот момент символизирует окончание пасхального периода, когда земные поклоны не совершались.

Что можно и нельзя делать: церковные правила и народные суеверия

Церковь призывает в праздник отложить мирские заботы и посвятить время молитве, посещению храма, причастию. Тяжелая физическая работа, особенно в огороде и по дому, не одобряется, но срочные дела грехом не считаются. Главное — не забывать о духовной составляющей дня.

Народные поверья, которые церковь не разделяет, но которые живы в традиции, запрещают:

купаться в открытых водоемах (считалось, что в Троицу активизируются русалки);

ходить в лес;

шить, прясть и вязать, чтобы не навлечь несчастья;

ссориться, ругаться и сквернословить (это общее правило любого большого праздника).

Что принято делать в Троицу:

посетить храм, поставить свечи, помолиться;

украсить дом березовыми ветками и полевыми цветами (освященную зелень хранят за иконами);

приготовить праздничный обед для семьи и угостить нищих;

собраться с близкими, разделить радость.

Троицкая суббота и народные приметы

Накануне, 30 мая, — Троицкая родительская суббота, день особого поминовения усопших. В храмах служат вселенскую панихиду, верующие посещают кладбища. В сам день Троицы поминовение не совершается — это день живых, торжества Церкви.

Народные приметы на погоду: дождь на Троицу — к богатому урожаю грибов и теплому лету, радуга — к здоровью и благополучию, жара — к засушливому сезону. Эти приметы — часть народной культуры, но церковь не придает им догматического значения. Главное, напоминают священники, — помнить о духовном смысле праздника: Господь послал Утешителя, Святого Духа, Который пребывает с верующими во все дни до скончания века.