Доктор Мясников назвал самую опасную для сердца привычку в отношениях пар

Выяснение отношений по вечерам может оказаться смертельно опасным для людей с больным сердцем, высоким давлением или ожирением. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Для здоровых людей без факторов риска вечерние ссоры, по его словам, скорее безвредны.

Врач обратил внимание зрителей на, казалось бы, бытовую привычку, которая в определенных обстоятельствах может обернуться трагедией. Речь идет о склонности выяснять отношения именно в вечернее время. По словам Мясникова, в группе особого риска находятся люди с уже подтвержденными патологиями сердца, а также те, кто страдает от высокого давления, повышенного холестерина или лишнего веса.

«У человека с предынфарктным состоянием вот эта привычка выяснять отношения вечером, конечно, может закончиться реально плохо», — предостерег специалист.

При этом телеведущий уточнил, что для абсолютно здоровых людей, не обремененных перечисленными проблемами, вечерние конфликты серьезной угрозы не несут. Однако, учитывая, что многие даже не догадываются о своих скрытых сердечных патологиях, совет Мясникова звучит актуально для широкой аудитории: беречь нервы и откладывать сложные разговоры на более безопасное дневное время.