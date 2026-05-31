До пяти лет колонии: водителю иномарки грозит срок за массовое ДТП с маршруткой в Подмосковье

Водителю, устроившему массовое ДТП с маршрутным автобусом в Богородском округе, грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области, уточнив, что в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело.

Следователи МУ МВД России «Ногинское» оперативно возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ее главным фигурантом стал водитель иномарки, чей неосторожный маневр привел к массовому ДТП.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает два варианта наказания. Первый — принудительные работы до 4 лет с удержанием части зарплаты в казну. Второй — реальный срок: до 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Почти всегда суд добавляет к этому запрет на управление транспортными средствами на срок до 3 лет.

Но уголовное наказание — не единственные последствия. Потерпевшие имеют полное право подать гражданские иски о компенсации морального вреда. Как показывает судебная практика, суммы в таких делах могут достигать нескольких миллионов рублей. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства аварии.

Напомним, трагедия случилась на 93-м километре трассы А-107 ММК утром 31 мая. По версии следствия, водитель Toyota двигался по обочине, что запрещено правилами. В какой-то момент он задел попутный автомобиль Ford, после чего его машину отбросило на встречную полосу. Там уже ехали Kia и маршрутный автобус. Избежать столкновения не удалось. Травмы получили 8 человек, еще один погиб.