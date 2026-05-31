От Калининграда до Владивостока: как химкинская компания обеспечивает дорожными указателями всю Россию

Химкинское предприятие, выпускающее дорожные знаки и ограждения для трасс по всей России, готово наращивать мощности. Сотрудники МКУ «Малый бизнес Химки» вместе с местными предпринимателями побывали на производстве, где ежегодно изготавливают около 5 тысяч указателей — от стандартных информационных до сложных светодиодных табло. Главный вопрос экскурсии: как государственные субсидии, льготный лизинг и гранты помогут компании увеличить объемы и выйти на новые рынки.

Гости осмотрели цех, где рождаются металлические профили, панели и конструкции любой сложности. На глазах у посетителей прошел полный цикл создания дорожного ограждения и знака — от раскроя металла до финишного нанесения покрытия. Представители администрации тут же провели ликбез по доступным мерам поддержки: субсидиям, льготному лизингу и грантам. Одна из программ позволяет компании получить до 5 миллионов рублей — этих денег достаточно, чтобы расширить производство и увеличить поставки.

Заместитель директора предприятия Валерий Максимов пояснил, что компания специализируется на технических средствах организации дорожного движения. В ассортименте — знаки всех типов и размеров: от полуметровых до четырехметровых гигантов. Перед отправкой на трассы каждое изделие проходит многоступенчатый контроль: проверка светоотражающей пленки, соответствие ГОСТам и другие обязательные этапы. И все это держится на плечах небольшого, но слаженного коллектива из 20 профессионалов, способных выполнять заказы в экстремально сжатые сроки.

Депутат Химок Евгений Иноземцев, побывавший на экскурсии, назвал такие производства примером того, как малый бизнес может кормить продукцией всю страну. По его словам, знаки, сделанные в Химках, реально встречаются на трассах от Калининграда до Владивостока. Иноземцев подчеркнул, что предприниматели знают о мерах поддержки и ими пользуются.

В финале встречи участники обсудили, как государственная помощь помогает развивать современное сертифицированное производство в Химках и выпускать продукцию, отвечающую самым актуальным требованиям. В планах компании — расширение географии поставок и новые производственные рекорды.