Профессор Университета Сиены Эмануэле Тровато раскрыл причины катастрофического всплеска заболеваемости ИППП в странах Евросоюза. Главными факторами распространения скрытых инфекций стали популярные медицинские препараты от ВИЧ и отказ от классической контрацепции, пишет РИА Новости.

Тревожная статистика из Сиены: кто в группе риска

Доцент отделения кожных и венерических заболеваний авторитетного итальянского Университета Сиены, дерматовенеролог Эмануэле Тровато в интервью РИА Новости озвучил актуальные данные по эпидемиологической ситуации в Европе. Согласно его анализу, на европейском пространстве сейчас фиксируется исторический максимум распространения опасных инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Специалист четко разграничил наиболее уязвимые социальные группы, которые сегодня формируют основную статистику по сифилису и гонорее. На первом месте по темпам прироста инфицированных находятся мужчины из ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским, террористическим и запрещено на территории Российской Федерации ).

Помимо этого, в зону максимальной эпидемиологической угрозы доктор Тровато включил следующие категории европейцев:

Сексуально активная и неразборчивая в связях молодежь.

Лица, практикующие регулярную смену партнеров без использования надлежащей защиты.

Граждане, имеющие серьезные ограничения в доступе к качественной квалифицированной медицинской помощи и государственным профилактическим программам.

Ловушка PrEP: как лекарство от ВИЧ спровоцировало вспышку сифилиса

Особое внимание в своем докладе итальянский венеролог уделил неожиданному медицинскому парадоксу, который напрямую повлиял на ухудшение здоровья европейцев. Речь идет о массовом распространении так называемой доконтактной профилактики ВИЧ — терапии PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis).

Данная методика подразумевает регулярный прием специальных антиретровирусных препаратов здоровыми людьми из групп риска, что практически на 100% защищает их от заражения именно вирусом иммунодефицита человека. Однако, как показала многолетняя практика, у этой медали оказалась темная сторона.

Бессимптомная угроза и методы борьбы

Ситуация в сфере европейского здравоохранения осложняется скрытым характером протекания современных модификаций венерических болезней. Тровато обратил внимание коллег на то, что сегодня колоссальный процент случаев заражения ИППП протекает вообще без каких-либо выраженных клинических симптомов.

Особенно часто скрытое течение болезни фиксируется у женщин, а также в ситуациях, когда первичные очаги инфекции локализуются вне половых органов (например, в ротовой полости или на слизистых оболочках внутренних органов). В таких условиях инфицированный человек, даже не подозревая о своей болезни, продолжает вести активную жизнь и неосознанно заражает десятки других людей.

Для того чтобы переломить этот опасный тренд, итальянский специалист призвал министерства здравоохранения европейских государств немедленно усилить финансирование целевых программ массового скрининга, вернуть жесткое сексуальное просвещение в учебные заведения и поднять уровень общей осведомленности населения о важности барьерной защиты.