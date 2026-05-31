«Можно попасть в реанимацию»: почему мода на голодание смертельно опасна

В социальных сетях все чаще появляются ролики, в которых рассказывают о «чудесах» многодневного голодания. Люди отказываются от еды на два, три, пять дней и уверяют, что таким образом «очищают организм», омолаживаются и даже лечат хронические болезни. Но врачи относятся к такому тренду крайне настороженно, ведь подобная «диета» может привести в реанимацию. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, вокруг голодания сегодня появилось слишком много мифов. Многие воспринимают отказ от еды как универсальный способ оздоровления, хотя на деле длительное голодание — серьезный стресс для организма.

«Когда человек несколько суток не ест, организм не очищается, как любят говорить в интернете. Он переходит в режим выживания. Начинаются очень сложные биохимические процессы, которые могут быть опасны», — объяснила Редина.

Диетолог отметила, что в первые часы голодания организм действительно использует запасы гликогена, а затем начинает расходовать жировую ткань. Но вместе с этим страдают мышцы, нервная система и внутренние органы. Она добавила, что у некоторых людей на фоне отказа от пищи возникают резкие скачки давления, обмороки, нарушения сердечного ритма и сильное обезвоживание. Кроме того, страдает психика: появляется раздражительность, тревожность, бессонница.

«Я видела пациентов, которые после таких «оздоровительных практик» попадали в больницу с тяжелыми нарушениями обмена веществ. Иногда это заканчивается реанимацией», — рассказала собеседница издания.

Фото: [ istockphoto.com/sutichak ]

По словам Рединой, особенно опасно голодать людям с дефицитом веса, подросткам, беременным женщинам и пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями, диабетом, проблемами с желудком, сердцем и сосудами. Также нельзя практиковать длительное голодание при анемии, заболеваниях печени и почек.

«Организм человека не устроен так, чтобы неделями жить без еды ради модного тренда. Идея о том, что голодание якобы запускает волшебное омоложение, сильно преувеличена», — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что кратковременные интервалы между приемами пищи и медицинское лечебное голодание под наблюдением врачей — совершенно разные вещи. В интернете же люди часто повторяют опасные практики без обследований и контроля. По словам специалиста, безопасного «универсального» голодания для всех не существует. Даже интервальное голодание подходит далеко не каждому человеку.

«Если хочется улучшить здоровье, нужно начинать не с отказа от еды, а с нормального сна, физической активности и адекватного питания. Это работает гораздо лучше любых экстремальных методов», — подытожила она.

Ранее специалисты предостерегли туристов от поездок в тропики и Африку из-за малярии, лихорадки денге и других инфекций. О том, как защититься от этого, рассказал врач.