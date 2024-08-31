Алаудинов рассказал о командире взвода, спасшем 18 бойцов-срочников в Курской области

Командир взвода во время боя в Курской области дал возможность выйти в тыл 18 бойцам срочной службы, а сам остался прикрывать их отход. Об этом рассказал генерал-майор Апти Алаудинов, командир подразделения специального назначения «Ахмат». О его рассказе сообщило РИА Новости.

По его словам, героический эпизод произошел около недели назад. Военнослужащие «Ахмата» выводили в тыл военнослужащих с пограничных постов. Среди них было 18 солдат срочной службы. Их командир взвода, такой же срочник, в критический момент боя остался прикрывать всю группу в жилом доме, скомандовав уходить всем остальным.

«Этот парнишка сказал ребятам: «Уходите через заднюю дверь. Я вас прикрою». На протяжении десяти минут был бой, и, насколько я понял, он в этом бою погиб», — указал Алаудинов.

Он назвал этого командира героем, и подчеркнул, что тот должен стать примером для всех военнослужащих.

До этого Алаудинов назвал цифру потерь украинской армии за время вторжения в Курской области. По его мнению, ВСУ потеряли в этом регионе порядка семи тысяч человек.