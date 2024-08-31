Вторгунвшиеся на приграничье России в Курской облсти Вооруженных силы Украины потеряли в ходе данной бесславной компании около семи тысяч человек. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Как заявил в своем видеообращении генерал, еще немного времени пройдет, и украинским боевикам будет совсем не до смеха и веселья под Курском.

«Настанет ваше время, ваш час, когда уже вам будет не до смеха. Вы уже понесли потери около семи тысяч человек [на курском направлении]… Вы уже даже боитесь нос высунуть на своей технике, потому что мы сразу ее сжигаем», — сказал, обращаясь к ВСУ, Алаудинов.

Он добавил, что ВСУ уже отказались от атак вглубь российской территории в Курской области и лишь возводят укрепления на нескольких участках территории, которую ранее атаковали.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.