Александр Гречищев доложил об обстановке в Коломне после урагана

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев сообщил, что в настоящий момент к работам по ликвидации последствий стихии привлечено более двухсот человек и пятьдесят пять единиц техники.

Отмечается, что накануне девятнадцать населенных пунктов остались без электроэнергии, в десяти из них уже восстановили подачу электричества. В оставшихся работают одиннадцать бригад, планируемое восстановить электроэнергию к 15:00.

Устранены подтопления по трем основным дорогам города — ул. Октябрьской Революции, Девичье поле, у ж/д вокзала (станция Голутвин). Заканчивают работы на улице Гагарина, там участок затопления огорожен, пути объезда для автомобилистов организованы. При этом и трамвайное, и автобусное сообщение функционирует без перебоев.

Гречищев также рассказал, о женщине, пострадавшей от удара молнии. От госпитализации женщина отказалась, а после обследования и оказания помощи родственники забрали ее домой.