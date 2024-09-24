Минимум трех сослуживцев Пашаева вызвали в Москву в качестве свидетелей

Сослуживцы экс-адвоката Пашаева выполняли боевые задачи в зоне СВО на Угледарском направлении. Их вызвали из подразделения и отправили в столицу для беседы со следователями. Источник в силовых структурах ДНР сообщил, что на допрос увезли трех человек точно, однако количество может быть и выше. В понедельник, 23 сентября, следователи долго допрашивали одного из командиров арестованного экс-адвоката.

«Часть свидетелей увезли в Москву, вызвали и увезли. Как минимум трех человек, в качестве свидетелей», — сказал собеседник агентства.

Следствие считает, что Пашаев предложил бизнесмену Алексею Блиновскому, супругу блогера Елены Блиновской, содействовать в разрешении семейных проблем. Так, блогера обвинили в неуплате налогов, а ее супруга — в помощи жене и отмывании денег. Адвокат получил деньги в размере не менее 18,5 млн руб. и $300 тыс. В 2023 году экс-адвокат Пашаев заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Против него возбуждено уголовное дело по причине мошенничества в особо крупном размере.

Юрист не в первый раз сотрудничает со звездными людьми. Он строил линию защиты, когда проходило судебное заседание в отношении актера Михаила Ефремова. Эльман Пашаев утверждал, что его подзащитный не находился за рулем автомобиля в момент ДТП. Тогда нашлось трое свидетелей, которые подтвердили сказанное. Позже выяснилось, что свидетели дали ложные показания.

Ранее сообщалось, что экс-адвоката Пашаева арестовали до 15 ноября.