Американец, напавший на полицейского в Москве, объяснил цель своего приезда в Россию

Гражданин США Джозеф Татер, который обвиняется в нападении на представителя правоохранительных органов в российской столице, прибыл в Россию с намерением получить политическое убежище, сообщило РИА Новости.

По информации агентства, 46-летнего мужчину преследовали в США. На судебном заседании он заявил, что больше не считает себя гражданином своей родины, и попросил работников посольства покинуть помещение.

Татер был арестован в Москве в середине августа после происшествия в гостинице, когда ему отказали в заселении из-за отсутствия миграционной карты. Позже в отделении МВД он атаковал капитана полиции, который пытался успокоить его.

В отношении Джозефа Татера было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), и суд Москвы решил поместить его под стражу до 14 октября.

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