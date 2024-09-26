На Сахалине рецидивист-педофил сбежал с ножницами из психбольницы

Рецидивист-педофил сбежал с ножницами из психиатрической больницы на Сахалине, его активно разыскивает спецназ, сообщил SHOT.

Несколько часов назад 37-летний преступник Александр Нагорнов покинул Сахалинскую областную психиатрическую больницу, куда был доставлен для судебно-психиатрической оценки.

Согласно свидетельствам, выбравшись из больницы, он угнал мопед, который оказался под рукой, и направился в сторону села Новотроицкий в Анивском районе, расположенного примерно в 10 км от учреждения.

В настоящее время силовики проводят поиски в этом селе и его окрестностях. Жителей просят оставаться в запертых домах и не выпускать детей на улицу.

Нагорнов находится под следствием по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего. У этого человека имеется множество судимостей, включая преступления, связанные с изнасилованием, разбойничеством и кражами.

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