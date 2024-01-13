Американская авиация нанесла новые удары по территории Йемена

Коалиция, в которую входят США и Великобритания, совершила новое нападение на столицу Йемена Сану. Об этом сообщило РИА Новости .

Сначала информацию об этом журналистам передал один из неназванных йеменских чиновников, работающих в администрации этого города.

«Авиация США и Великобритании снова нанесла удар по авиационной базе Ад-Длейми на севере Саны», - указал он.

Следом эти данные подтвердил один из американских телеканалов. Это не первый удар по хуситам. Операция Лондона и Вашингтона против движения началась в ночь на пятницу, 12 января. Президент Байден заявил, что она является ответом на угрозу хуситов прервать торговое судоходства в Красном море. «Ансар Алла» уже пообещало, что отомстит Соединенным Штатам и Британии за этот агрессивный шаг. По утверждению ее представителей, американцам и англичанам придется заплатить справедливую и высокую цену за свое нападение на Йемен.