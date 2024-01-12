Хуситы пообещали отомстить США и Великобритании за их нападение на Йемен

Американские и британские военные нанесли мощные удары по йеменской территории. Теперь Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за свой поступок. Об этом заявило МИД Йемена, слова его представителя привел ливанский телеканал Al Mayadeen.

Коалиция из нескольких западных стран начала свою операцию, официальной целью которой заявлено обеспечение свободы судоходства в Красном море. В ответ на это заместитель руководителя министерства иностранных дел Йемена Хусейн аль-Ази пообещал, что Британию и Америку настигнет месть за подобный шаг.

«Несомненно, Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену», - указал он.

Дипломат добавил, что его страна подверглась массированному удару со стороны флота США. В нем приняли участие надводные корабли, субмарины и авиация.

Проведение этой операции было анонсировано еще 8 января. О ней сообщил представитель европейской дипломатии Петер Стано. Он пообещал, что Евросоюз присоединится к делу защиты безопасности судов в Красном море.