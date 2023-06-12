Американские эксперты назвали причины поражений ВСУ

По словам аналитиков, Вооруженные Силы РФ прогрессивно совершенствуются в ходе проведения спецоперации на Украине, поэтому шансы украинской армии победить неуклонно уменьшаются. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на агентство Associated Press.

Отмечается, что большую роль в этом играет меняющаяся тактика российской армии совместно с ростом численности войск и улучшением вооружения затрудняет для Киева достижение быстрой победы, а, напротив, втягивает Незалежную в долгую войну на истощение.

По словам генерала в отставке Ричарда Бэрронса, экс-командира объединенных сил Великобритании, Вооруженные Силы РФ сделали образцовые укрепления, научились хорошо применять дроны и устранять вражеские, держать командные пункты и склады боеприпасов вне досягаемости украинской армии.

Добавляется, что большую роль играет улучшенный тепловой камуфляж отечественных танков, более гибкое развертывание артиллерии и использование барражирующих боеприпасов против орудий украинских войск.