Американские военные обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине

Об этом заявил генерал Соединенных Штатов Ченс Салтцмен, который занимает пост командующего Космическими силами. В своем интервью газете The Washington Post он утверждает, что на низкой орбите Земли планируется держать порядка тысячи американских спутников, которые будут заниматься разведкой и связью. Они же должны обслуживать систему спутниковой связи Starlink. РФ пытается препятствовать этому и глушить некоторые спутники, чтобы не дать украинцам пользоваться данной системой.

Салтцмен утверждает, что российские военные не смогли добиться успеха в таком глушении. При этом он признал, что его род войск стремится достигнуть превосходства в космосе над другими странами. Ему и его ведомству не хватает сотрудников, поскольку их число даже с гражданскими специалистами не превышает 13 тысяч человек. Генерал допустил, что в будущем их число будет заметно увеличено.