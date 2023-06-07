Американские журналисты не могут понять, началось украинское контрнаступление или нет

Обозреватель издания Politico Джейми Деттмер пытается разобраться, началось украинское контрнаступление, о которой всю весну твердил Владимир Зеленский, или все еще нет.

В последние дни ВСУ предприняли активные действия на различных участках фронта, но в Киеве их по-прежнему называют «локальными». Вероятно, потому что серьезного успеха не удалось добиться ни на одном направлении.

Так, накануне в Минобороны России заявили об отражении украинского наступления на Южнодонецком направлении, в ходе которого были уничтожены 28 танков и сотни солдат ВСУ.

«Мало кто из военных наблюдателей спорит с тем, что война переходит в новую фазу. Так неужели долгожданная кампания наконец-то началась», – задается вопросом журналист.

Точного ответа у Деттмера нет. Активизация ВСУ представляется ему «прелюдией». Журналист называет действия украинцев «разведывательными вылазками, проверкой реакции России и поиском брешей».

Автор статьи не уверен, что Украина уже задействовала подразделения, которые специально готовились для контрнаступления.