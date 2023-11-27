Американский эсминец был атакован ракетами с территории Йемена

По кораблю ВМС США были выпущены две ракеты, которые не попали в него.

Эскадренный миноносец Mason пришел на помощь танкеру Central Park, который попытались захватить пираты. Уже в конце спасательной операции эти корабли были обстреляны с берега. Об этом сообщили представители Центрального командования США.

«Две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason и теплохода Central Park», - написали они в одной из социальных сетей.

Ракеты упали далеко от кораблей, в десяти милях от них. Суда не получили повреждений, никто из моряков не пострадал.