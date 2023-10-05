Американский генерал назвал две ключевые ошибки Байдена в украинском конфликте

Президент США Джо Байден добился большого успеха, выстроив коалицию из 50 государств, помогающих Киеву, но при этом допустил две ключевые ошибки, заявил Rzeczpospolita бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Американский лидер не сумел внятно сформулировать конечную цель разрешения украинского конфликта. Поэтому у народа США нет единого мнения по поводу необходимости поддержки Киева. Американские избиратели не понимают, зачем на нее тратятся миллиарды долларов.

Вторая ошибка проистекает из первой. США уже передали Украине значительное количество вооружения, но делают это бессистемно.

Ходжес считает, что Байден действует нерешительно, поскольку опасается дальнейшей эскалации конфликта, которая может привести к использованию сторонами ядерного оружия.