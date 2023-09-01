Американский генерал призвал разрушить Крымский мост и полностью изолировать полуостров

Он считает, что Крым необходимо сделать недоступным для российских армии и флота.

Бен Ходжес, экс-командующий вооруженными силами Соединенных Штатов в Европе, заявил журналу Newsweek, что территория полуострова является решающей в текущем вооруженном конфликте. Поэтому все призывы отбросить русских неверны. Для начала Крым надо полностью изолировать, чтобы дальше наносить по нему дистанционные удары.

«Речь о предоставлении достаточного количества оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригоден для российского военно-морского флота и российских ВВС», - подчеркнул он.

ВСУ должны перерезать сухопутный коридор на полуостров, а также разрушить мост, чтобы не дать возможность России перебрасывать в Крым войска. Для этих целей США поставляет на Украину кассетные боеприпасы.