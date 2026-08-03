Двадцать лет в розыске: Интерпол помог отыскать кроссовер, похищенный в Подмосковье

Спустя два десятка лет угнанный автомобиль вернулся к хозяину. Невероятную историю со счастливым финалом рассказали в региональном управлении МВД по Иркутской области. Об этом пишет «Газета.Ru» .

Кроссовер Lexus похитили в Подмосковье еще в 2005 году. Тогда владелец едва успел покататься на новой машине — меньше года. Шли годы, и мужчина давно распрощался с мыслью когда-нибудь сесть за руль своей иномарки.

След отыскался в Иркутске. Автомобиль пригнали на регистрацию, но опытный инспектор сразу заметил неладное: номерная площадка выглядела так, будто ее вварили в кузов. Криминалистическая экспертиза подтвердила подозрения — идентификационные знаки действительно перебивались.

За дело взялся Интерпол. Российские и японские сотрудники международной полиции восстановили заводские данные машины, подняли архивы и выяснили: Lexus все эти годы числился в розыске. Настоящего собственника нашли и пригласили в столицу Приангарья, где ему торжественно вручили ключи от давно потерянного авто.

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