Американский конвертоплан Osprey упал в море у берегов Японии

Телеканал NHK сообщил, что в территориальных водах Японии в море упал конвертоплан Osprey. Он рухнул по неустановленным пока причинам. На его борту, по предварительным данным, находилось восемь человек. Это произошло поблизости от префектуры Кагосима.

К району падения конвертоплана выдвинулись корабли береговой охраны Японии, туда также направлены самолеты. Они попытаются спасти найти жертвы крушения и спасти их. Данные летательные аппараты, которые представляют из себя гибрид самолета и вертолета, периодически становятся фигурантами различных инцидентов. В частности, только в этом году уже произошло падение Osprey во время учений в Австралии. Тогда погибло трое морских пехотинцев, еще пятеро получили тяжелые травмы.