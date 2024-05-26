Американский разведывательный дрон подлетел слишком близко к берегу Сочи

Беспилотный высотный дрон-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk последние несколько часов упрямо кружил в небе в Черном море недалеко от российского курортного города Сочи, следует из данных, предоставленных сервисом Flightradar24.

Как видно из предоставленной карты, американский БПЛА до 15:00 по мск находился у побережья Краснодарского края, а затем полетал в непосредственной близости от границ России в районе Крыма.

Отмечается, что перед этим RQ-4B Global Hawk взлетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Минобороны РФ произошедший инцидент с разведывательным дроном США пока не комментировало.