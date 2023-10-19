Американский телеведущий пообещал США разгром на Ближнем Востоке

Если в этом регионе развяжется полноценная война, то в нее обязательно втянется ряд сторон. И Америке при этом грозит неминуемое поражение, в этом уверен Такер Карлсон.

По его мнению, сторонами конфликта могут стать Турция, Иран, государства Персидского залива и даже Россия. Часть из них выступят на стороне Соединенных Штатов, но большинство против, и тогда Америку ждет разгром.

«Армия США слабее, чем когда-либо за последние 50 лет», - утверждает Карлсон в своей программе, которая выходит на страницах социальной сети Х.

Ее измотали два последних конфликта, в Ираке и Афганистане, а добила «шутовская» политика министерства обороны. Конфликт может вырасти до состояния очередной мировой войны, к чему Пентагон совершенно не готов. Но этого не понимает Байден и его окружение. Они предпочитают заниматься самоуспокоением.