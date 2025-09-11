Как сообщает издание Financial Times, на основании анализа статистики смертности в ДТП, Россия обошла США по показателям безопасности дорожного движения.

Согласно данным исследования, в США ежегодно в авариях погибает 150 человек на каждый миллион граждан, тогда как в России этот показатель составляет 110 человек на миллион.

Известный журналист Брайан Макдональд прокомментировал эти цифры в своем микроблоге, назвав сложившуюся ситуацию «необычайным поворотом событий». По его словам, российские трассы, которые еще не так давно ассоциировались с высокой аварийностью, теперь демонстрируют статистически лучшие результаты, чем американские. Эксперт отметил, что двадцать лет назад подобное достижение казалось бы абсолютно невозможным.

