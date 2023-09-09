У издания Responsible Statecraft вышла статья. Ее автор, главный редактор Бен Армбрустер считает, что в западных странах в правящих кругах царит привычка выдавать желаемое за действительное. Благодаря этому они не воспринимают правильно реальное положение дел.

«Слишком часто эксперты строят оптимистичные прогнозы по украинским военным операциям в то время, как факты говорят об обратном», - указал он.

Оптимизм в отношении Украины заставляет ее союзников и дальше вкладываться в помощь Киеву. Это занятие бесперспективное, которое только ухудшает положение правительства Зеленского. Со временем его постигнет крах.