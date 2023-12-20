Американцы придумали способ отправить Украине больше ракет к системам «Patriot»

Боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам будет передавать Киеву Япония, которая должна для этого смягчить свои правила оружейного экспорта.

У издания Washington Post вышла статья, авторы которой сообщили о новом способе поставить ВСУ необходимые им ракеты к ЗРК «Patriot». У Пентагона такие боеприпасы уже закончились, плюс они не могут передавать новые вооружения из-за отсутствия одобрения Конгресса. Из этой ситуации есть выход. Поставкой ракет займутся не Соединенные Штаты, а Япония. Именно она должна передать украинцам сразу несколько десятков единиц боеприпасов.

Ожидается, что в скором времени в Токио будет принят закон, по которому экспорт вооружений с островов будет заметно упрощен. После этого японские военные направят в адрес ВСУ так необходимые им боеприпасы для систем «Patriot».