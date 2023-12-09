Американцы удерживают танки Abrams от линии фронта в спецоперации

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, американские танки Abrams так и не наблюдаются на передовой в зоне проведения спецоперации, несмотря на то что были переданы Киеву. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он добавил, что Вашингтон удерживает их от линии фронта с целью сохранения престижа своего военно-промышленного комплекса (ВПК) и продолжения поставок американской техники в западные государства.

По мнению эксперта, военная техника европейских стран горит, поэтому США получают карт-бланш на поставку собственной техники в Европу.