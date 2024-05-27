Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг повторил свой призыв разрешить Незалежной наносить удары по территории нашей страны западным оружием. По словам аналитика Ивана Лизана, страны-члены НАТО хотят спровоцировать Россию на эскалацию конфликта. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в последние дни украинская армия пытается наносить удары по отечественным ядерным объектам, поэтому заявления Столтенберга из той же категории. В этом случае расчет делается на то, чтобы Россия в результате ударила по территории Незалежной чем-то серьезным, поскольку после этого у властей киевского режима появится повод кричать, что якобы Россия их убивает.

По мнению эксперта, при условии реализации призыва генсека НАТО российская армия ответит так, как посчитает нужным, то есть надо ответить так, чтобы последнему идиоту на Западе была понятна причинно-следственная связь.