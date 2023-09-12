Аналитик Муртазин дал оценку надежности биометрии при пользовании смартфоном

По словам аналитика Эльдара Муртазина, для разблокировки современного смартфона есть возможность применять биометрические данные, что является довольно удобным и безопасным методом получать доступ к устройству. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что даже при краже биометрии воспользоваться ею мошенник не имеет возможности.

По мнению эксперта, надежная защита у смартфона лишь при двухфакторной аутентификации.