Аналитик Муртазин дал оценку надежности биометрии при пользовании смартфоном
Фото: [©Алексей Никольский/РИА Новости]
По словам аналитика Эльдара Муртазина, для разблокировки современного смартфона есть возможность применять биометрические данные, что является довольно удобным и безопасным методом получать доступ к устройству. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что даже при краже биометрии воспользоваться ею мошенник не имеет возможности.
По мнению эксперта, надежная защита у смартфона лишь при двухфакторной аутентификации.