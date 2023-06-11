Аналитик Золотарев назвал способы обмана криптомошенниками россиян

По словам аналитика Евгения Золотарева, занимающегося кибербезопасностью, новая волна мошенничеств связана с поддельными инвестиционными и криптовалютными платформами, у которых за день появляется от 5 до 50 сайтов. Так, они предлагают инвестиции на очень выгодных условиях, после чего люди обнаруживают, что деньги украдены. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что далее следует второй этап обмана. Жертва получает сообщение о помощи в возврате средств. После перехода на сайт с ним связывается мошенник, узнает данные банковской карты и берет кредит на нее.

По мнению эксперта, во время беседы с таким мошенником второй раз появляется чувство эйфории, что финансы вернутся.

За такие действия, согласно ст. 159 УК РФ, мошенникам грозит срок до десяти лет. Тем не менее они чаще избегают наказания, поскольку действуют виртуально и чаще с Украины.