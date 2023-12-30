Андрей Воробьев: Мы обязательно поможем всем, кому потребуется наша поддержка
Фото: [Антон Чернов]
Глава Московской области Андрей Воробьев выразил слова поддержки жителям Белгородской области. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Чудовищные новости из Белгорода. Ракетный удар ВСУ по мирным жителям и жилым домам — настоящая подлость. Пострадали десятки человек, много жертв. Соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», — отметил Воробьев.
Отмечается, что по поручению Президента РФ в Белгород уже вылетела бригада от Министерства здравоохранения, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим.
«Подмосковье тоже с вами. Мы обязательно поможем всем, кому потребуется наша поддержка», — подчеркнул глава региона.