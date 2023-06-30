Английская разведка предупредила Киев о скором наступлении России

Украина теряет огромное количество западной техники и живой силы, а в скором времени она может столкнуться с мощным наступлением России, говорится в публикации Forbes.

Английская разведка MI-6 предупредила Киев о том, что российское наступление может начаться аккурат перед саммитом НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Украине важно добиться хоть каких-то успехов на поле боя до начала саммита. Эксперты предполагают, что в ближайшее время Зеленский может бросить в наступление силы второго эшелона, которые планировалось использовать на более позднем этапе.

Однако у этих подразделений нет опыта штурмовых действий. Их готовили не прорывать линию обороны противника, а уничтожать его тылы после прорыва.