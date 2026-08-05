Меган Маркл отпраздновала день рождения в особняке в Калифорнии

4 августа Меган Маркл отметила свой 45-й день рождения. В честь праздника герцогиня Сассекская поделилась с поклонниками редкими кадрами из своей личной жизни, пишет Super. Празднование прошло в калифорнийском особняке в Монтесито, который Маркл приобрела вместе с принцем Гарри после переезда в США и отказа от королевских обязанностей.

На одном из опубликованных снимков Меган позирует у бассейна в темном слитном купальнике и эффектно прыгает в воду вместе с композицией из воздушных шаров.

Особый восторг у поклонников вызвало семейное видео, снятое принцем Гарри. На кадрах Меган находится на кухне, украшенной цветами и праздничными шарами. Пока на плите готовился завтрак, герцогиня танцевала босиком под музыку в расслабленном образе — в белой футболке оверсайз с надписью «It’s giving Mrs» и светлых брюках.

Фото: [ скриншот видео ]

Ранее стало известно о планах Карла III поздравить Меган Маркл с днем рождения.