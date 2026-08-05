В Долгопрудном круглосуточно эвакуируют незаконно припаркованные газели и фуры

В Долгопрудном власти продолжают системную работу по освобождению улиц от транспорта, оставленного с нарушением правил.

Особое внимание уделяется грузовому транспорту: газели и фуры, брошенные в неположенных местах, создают серьезные препятствия для движения, перекрывают доступ спецтехники и машин экстренных служб, а также создают опасность для пешеходов.

«С 1 по 31 июля в городе было эвакуировано 726 транспортных средств: 711 легковых и 15 грузовых, — сообщил заместитель главы Долгопрудного Виктор Коновалов. — Эвакуированные транспортные средства перемещены на специализированную стоянку по адресу: Дорожный проезд, дом 12, строение 2».

Как рассказал начальник Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации Долгопрудного Алексей Быгаев, эвакуация нарушителей ведется в городе в круглосуточном режиме. Процесс изъятия одной единицы грузового транспорта занимает в среднем от 40 до 60 минут — указанное время необходимо для оформления документов и погрузки.

Водителям, чьи автомобили были эвакуированы, важно помнить: возврат машины потребует не только уплаты административного штрафа за нарушение правил остановки или стоянки, но и возмещения расходов, связанных с работой эвакуатора. Сумма может оказаться значительной, поэтому игнорирование правил парковки обходится все дороже.

Администрация обращается ко всем водителям, особенно к владельцам грузового транспорта, с призывом соблюдать ПДД и оставлять машины только в разрешенных местах. Подобные меры помогут избежать лишних трат и сохранить порядок на дорогах, а также обеспечит безопасность и комфорт жителей Долгопрудного. В конечном счете, соблюдение правил парковки — это вклад каждого водителя в общее благополучие города.