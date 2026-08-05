В Солнечногорске взяли под стражу мужчину, убившего местного жителя

С учетом позиции Солнечногорской городской прокуратуры в округе взяли под стражу 49-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве местного жителя и покушении на убийство его знакомого. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром 3 августа на улице Староандреевской. Злоумышленник совершил нападение на двух мужчин и нанес им множественные ножевые ранения, от которых один пострадавший скончался на месте происшествия. Второго госпитализировали в медицинское учреждение. Преступник признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.