Армения проведет совместные с США военные учения

Министерство обороны Армении анонсировало совместные с США военные учения, которые пройдут с 11 по 20 сентября.

Учения пройдут на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении «Зар». Отмечается, что в ходе них будут отрабатываться элементы взаимодействия при миротворческих операциях.

В ведомстве отметили, что Армения регулярно участвует в подобных мероприятиях.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны. По его словам, ОДКБ не дала политической оценки конфликту Азербайджана и Армении.