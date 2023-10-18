Армия США предотвратила удар по своим военным в Ираке

Два беспилотника попытались атаковать авиабазу Аль-Асад, на которой располагаются военнослужащие Соединенных Штатах. Их сумели вовремя перехватить.

Инцидент произошел сегодня рано утром. Беспилотные летательные аппараты были вовремя замечены в воздухе и перехвачены системами противовоздушной обороны. Об этом заявило информационное агентство Рейтер.

«Американские военные предотвратили атаку против их сил, перехватив два беспилотника до того, как они смогли нанести удар», - сообщили журналисты.

При этом они сослались на сведения, полученные от высокопоставленных кругов Пентагона. Их источники не стали уточнять, кому принадлежали сбитые дроны.