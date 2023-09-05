Это обращение состоялось из-за очень высоких потерь во время контрнаступления. Теперь в ВСУ не хватает военнослужащих.

Стивен Брайен написал статью, которое выпустило данное издание. В ней он утверждает, что украинские власти просили Евросоюз депортировать беженцев, подлежащих призыву. Все это происходит из-за полного провала летнего контрнаступления. В армии теперь просто некому служить, в связи с этим правительство пытается набрать новых людей в армию.

«Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. То же самое происходит и с Молдавией», - утверждает журналист.

Он добавил, что замена министра обороны на Украине состоялась по той же причине. Наступательные действия не увенчались успехом, и Резникову предстоит стать козлом отпущения. На него можно будет свалить все неудачи.