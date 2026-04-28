Комментатор Генич заявил, что ЦСКА уже нашел нового тренера: это не Талалаев

Комментатор Константин Генич в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» поделился инсайдом о новом главном тренере ЦСКА. По его утверждению, армейцы уже договорились с потенциальным кандидатом.

Генич отметил, что у ЦСКА был интерес к тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву, однако в итоге армейцы предпочли другую кандидатуру. Комментатор сказал, что не знает имени нового наставника ЦСКА и лишь отметил, что это будет иностранец.

Журналист Максим Квятковский и инсайдер Иван Карпов эту информацию опровергли.

Контракт ЦСКА с нынешним главным тренером Фабио Челестини рассчитан до конца сезона 2026/27. Однако несколько источников утверждали, что летом ЦСКА расстанется со швейцарцем.

ЦСКА занимает шестое место в РПЛ. Также армейцы продолжают борьбу за Кубок России. 6 мая они сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов. Ранее стало известно, что команда не сможет в этом матче рассчитывать на голкипера Игоря Акинфеева и защитника Мойзеса, выбывших из-за травм до конца сезона.