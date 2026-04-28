Защитник ЦСКА пропустит концовку сезона из-за травмы

Защитник ЦСКА Мойзес сообщил, что пропустит оставшиеся матчи сезона из-за травмы, полученной в матче 27-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0). Об этом футболист написал в соцсетях.

Бразилец пообещал сосредоточиться на восстановлении и вернуться в следующем сезоне, а также поддерживать команду за пределами поля.

Мойзес — не первый футболист, которого ЦСКА теряет на финише из-за травм. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев также больше не сыграет в этом сезоне, а вингер Кирилл Глебов выбыл на несколько недель и рискует пропустить кубковый матч со «Спартаком».

ЦСКА занимает шестое место в РПЛ, и шансы команды побороться за медали невелики. Спасти сезон может победа в Кубке России. 6 мая армейцы сыграют в финале Пути регионов со «Спартаком». Параллельно в финале Пути РПЛ определят сильнейшего «Краснодар» и «Динамо». Победители этих двух противостояний сыграют в суперфинале Кубка России.

Ранее тренер «Балтики» Андрей Талалаев намекнул, что судьбу медалей в РПЛ решают не футболисты, а судьи.