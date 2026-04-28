Французский тренер объяснил, в чем Сафонов превосходит своего конкурента

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек объяснил, почему главный тренер ПСЖ Луис Энрике отдает предпочтение российскому голкиперу Матвею Сафонову, а не французу Люка Шевалье.

Шевалье начинал сезон в качестве стартового вратаря ПСЖ, но затем проиграл конкуренцию Сафонову.

«Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье. Когда защитники смотрят на него, чувствуется некая тревога», — приводит слова Доменека Le10sport.

Специалист предложил французскому голкиперу отбросить амбиции и найти себе другой клуб.

Сафонов в текущем сезоне провел 22 матча за ПСЖ во всех турнирах, пропустил 20 мячей, а 11 игр завершил на ноль. Россиянин дважды подряд оставил в неприкосновенности свои ворота в чемпионате Франции и почти наверняка начнет в старте матч Лиги чемпионов против «Баварии».